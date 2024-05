(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 Professioni: Sisto, lavoriamo a tariffe più credibili anche per consulenti

“Il professionista è figura chiave perchè, garantendo il rispetto delle

regole, si superi la dicotomia ‘pubblico-buono’ contro ‘privato-cattivo’ e

si accompagni quest’ultimo lungo i binari dell’interesse collettivo. Al

Ministero della giustizia è affidato il compito di vigilare sugli ordini,

compito che esercita sollecitando la leale collaborazione degli enti. In

proposito assume rilievo la commissione ministeriale che si occupa di

rivedere le tariffe dei consulenti. Cercheremo di avere un costante

confronto con gli ordini e con le associazioni professionali per

intervenire utilmente sul tema. In sostanza, proviamo ad andare sulla

stessa linea di un altro importante intervento, quello sull’equo compenso.

Si tratta di una normativa di civiltà perché dà a tutti i professionisti la

possibilità di avere il giusto. Attraverso l’osservatorio, attendiamo i

contributi di tutti gli ordini per migliorarne l’impostazione”. Lo ha detto

il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo al

Congresso dei Geologi italiani.