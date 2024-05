Invito stampa: inaugurazione intervento di riqualificazione del Parco delle Magnolie, venerdì 24 maggio, ore 11.30 – Via Leporati

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

Comune di Parma

Invito stampa

Inaugurazione dell’intervento di riqualificazione del Parco delle Magnolie di Parma frutto del Patto di Collaborazione tra Comune di Parma, I.T.E. Bodoni insieme a Lactalis Italia. Venerdì 24 maggio, ore 11.30, via Leporati.

Parma 23 maggio 2024. Si terrà domani, venerdì 24 maggio, alle 11.30, l’inaugurazione dell’intervento di riqualificazione del Parco delle Magnolie, in via Leporati, frutto del Patto di Collaborazione tra Comune di Parma, I.T.E. Bodoni insieme a Lactalis Italia.

Saranno presenti: Daria Jacopozzi, assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri del Comune di Parma; Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e Legalità del Comune di Parma;

Elisabetta Mangi, dirigente dell’Istituto Tecnico Economico “Giambattista Bodoni”, insieme a una rappresentanza di studentesse e studenti; Vittorio Fiore, direttore Comunicazione, Regolatorio e Public Affair di Lactalis Italia in Italia.

