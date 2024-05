(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 INFRASTRUTTURE, BARGI (LEGA): LA REGIONE SI MUOVA A SOSTEGNO DELL’ASSE DI

PENETRAZIONE PRATOLINO-STRETTARA E TANGENZIALE DI PAVULLO FONDAMENTALI PER

L’APPENNINO MODENESE

BOLOGNA, 23 MAG – “Bene l’azione del comitato modenese che ha sbloccato al

Mit l’asse di penetrazione Pratolino-Strettara e la e tangenziale di

Pavullo, ora la Regione faccia la sua parte a sostegno di opere

fondamentali per l’appennino modenese”. Così il consigliere regionale della

Lega e candidato al Parlamento europeo Stefano Bargi dopo che una

delegazione del frignanese, composta dai rappresentanti del Comitato Via

Maestra e dai sindaci di Pavullo e Polinago è stata ricevuta al Ministero

delle Infrastrutture e Trasporti a Roma insieme al già senatore Stefano

Corti, attualmente Consigliere delegato del Ministro Calderoli. Obiettivo

dell’incontro la presentazione dei progetti per il nuovo asse viario

dell’Appennino modenese, in particolare sulle varianti alla SS12 della

tangenziale di Pavullo e della Pratolino-Strettara. Le opere, inserite

entrambe nell’accordo di programma di Anas rispettivamente sotto la sigla

di BO930 e BO916, risultano anche incluse nel PTAV e nel PTCP della

provincia di Modena. “Il tema – ricorda Bargi – era già stato portato

all’attenzione della Giunta regionale tre anni fa con un emendamento perché

venisse inserito tra le opere di interesse regionale, ma l’esecutivo

regionale bocciò quella proposta. Ora la mossa del Comitato Via Maestra

dopo 40 anni di attesa ha raggiunto l’obiettivo di sviluppo progettuale,

che sarà oggetto di stipula di apposita convenzione tramite Anas. La

Regione ora faccia la sua parte favorendo i necessari passaggi burocratici

previsti dall’iter progettuale non ostacolando la realizzazione di opere

strategiche, come l’asse di penetrazione Pratolini-Strettara, e la

tangenziale di Pavullo, che sono fondamentali per lo sviluppo turistico e

industriale dell’Appenino modenese” ha concluso Bargi.

—————————————————–

Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

—————————————————–