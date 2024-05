(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 FORZA ITALIA:BATTILOCCHIO(FI):CON TAJANI ENTUSIASMO E PARTECIPAZIONE

“Oltre 2000 amici hanno oggi tributato un’ovazione al nostro segretario nazionale, Antonio Tajani che ha lanciato la volata finale in vista delle elezioni europee di giugno.I sondaggi ci danno in crescita ma il sondaggio che ci interessa di più è quello di momenti come oggi in cui registriamo crescente entusiasmo e participazione. Si sta rafforzando il progetto di Forza Italia, al fianco di Antonio Tajani: un movimento, ancorato al PPE, che si muove nel solco tracciato da Berlusconi, con l’ambizione di dare una prospettiva di futuro alle nostre idee e ai nostri valori.Proseguiamo quindi con ancora maggiore impegno questa campagna elettorale: con le maniche rimboccate, il sorriso e l’ottimismo della volontà” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, segretario provinciale di Roma del movimento azzurro,nel corso dell’iniziativa “Al centro dell’Europa”, in corso al Palazzetto dello sport “PalaTiziano” a Roma.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma