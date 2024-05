(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 FISCO: REGUZZONI, “PARADISI FISCALI, SOCIETA’ DEL WEB E I FURBI ARRECANO GRAVE DANNO PER L’ERARIO”

“Ci sono grosse difficoltà a sostenere le tasse in Italia. Penso alle partite iva, agli autonomi o ai professionisti che non hanno un’imposizione alla fonte, ma si trovano ad un certo punto dell’anno a pagare degli acconti su utili o redditi che magari non si verificheranno l’anno successivo. Tutto ciò non esiste in altri Paesi dove ci sono sistemi fiscali che funzionano. Il problema del nostro Paese è soprattutto l’elusione più che l’evasione. Parlo dei paradisi fiscali o delle società del web che non pagano le tasse, parlo di alcune grandi famiglie italiane miliardarie o aziende pubbliche che fanno le furbe eludendo il fisco con sistemi ad oggi anche leciti, ma che comportano per l’erario un danno importante”. Lo ha dichiarato Marco Reguzzoni, Presidente dell’Associazione I Repubblicani e candidato alle Europee nella lista Forza Italia-Noi Moderati-PPE nel collegio Nord Ovest, ospite a Coffee Break su La7.

