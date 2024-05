(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 DL SUPERBONUS: MONTARULI (FDI), IN SOFFITTA BONUS EDILIZI CARI A CONTE

“Con l’approvazione di oggi alla Camera, il Dl Superbonus diventa legge e

manda così finalmente in soffitta i bonus edilizi, tanto cari a Conte e ai

5 Stelle, che hanno disastrato le casse pubbliche. Oltre a festeggiare il

risultato raggiunto dal Parlamento, arriva anche la conferma definitiva del

fallimento del Superbonus direttamente dalla voce autorevole del

Procuratore nazionale antimafia. Il magistrato Mellillo, senza mezzi

termini, ha sottolineato come il Superbonus abbia acuito le diseguaglianze

sociali, osservando che sarebbe stato meglio destinare i soldi a scuole e

periferie. Un fallimento su tutta la linea quindi nella gestione di una

misura che, essendo stata scritta malissimo, ha prestato il fianco a truffe

e frodi milionarie al danni dello Stato, e continuerà a pesare per anni sul

futuro dei cittadini italiani”.

Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.