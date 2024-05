(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 Ddl Lavoro. Tenerini (Fi), Pd e M5S campioni di norme scritte coi piedi, no lezioni

“Le critiche delle opposizioni sull’iter del ddl Lavoro sono come al solito prive di fondamento. Il provvedimento prosegue il suo percorso regolarmente ed il Ministro Calderone, insieme ai suoi suoi uffici, sta vagliando le proposte emendative una per una, nell’ambito di un confronto serio, serrato e scrupoloso con le altre amministrazioni coinvolte. Chi oggi, per mere esigenze di bagarre elettorale, chiede di ritirare un disegno di legge importante per milioni di cittadini in passato ha approvato leggi con platee sbagliate e costi non calcolati, che hanno favorito le truffe e fatto esplodere il debito pubblico. Non accettiamo lezioni da Pd e M5S, campioni imbattuti di norme scritte coi piedi. Questa maggioranza è chiamata anche a correggere i loro errori. La serietà e la sostenibilità sono caratteristiche fondamentali della nostra azione politica”. Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini, Responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro di Forza Italia.

