(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 CONFINDUSTRIA, MARCHESCHI (FDI): AUGURI AD ORSINI ED ALEOTTI, DURO LAVORO RIPAGA

“Faccio i miei più sinceri auguri per l’elezione a presidente di Confindustria per Emanuele Orsini. Il dialogo con questi corpi intermedi è per noi importantissimo, e faremo di tutto per stabilire sin da subito con il presidente, e la sua associazione, un contatto costante per migliorare insieme la condizione di tutte le imprese d’Italia. Il plauso va anche alla mia concittadina Lucia Aleotti, grande professionista attenta alle esigenze del territorio, nominata nel board della presidenza, a testimonianza che il duro lavoro ripaga sempre”.

Lo scrive in una nota Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d’Italia.

