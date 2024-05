(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 Cina: Formentini, Lega lavora per la pace

Roma, 23 mag. – “Le notizie che giungono oggi dall’Estremo Oriente non sono affatto rassicuranti. Le forze armate della Repubblica Popolare Cinese stanno conducendo massicce esercitazioni circondando l’isola di Taiwan, senza nasconderne neanche le dimensioni. Non si intimidisce una democrazia con le armi. Lavoriamo per la pace ed il mantenimento dello status quo”.

Così il deputato della Lega Paolo Formentini, vicepresidente della commissione Affati Esteri.