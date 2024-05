(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 Capaci, FdI: memoria Falcone e Borsellino richiamo costante a lotta alla mafia

“In occasione dell’anniversario della Strage di Capaci, abbiamo partecipato alla “passeggiata per la legalità” organizzata dagli studenti di Azione Universitaria per commemorare figure come Giovanni Falcone e le vittime di mafia. Durante la manifestazione è stato anche piantumato un olivo dedicato a Emanuela Loi e Francesca Morvillo. Questo gesto rappresenta la continuità di un percorso iniziato nel ’92, quando come FUAN sollecitammo per la prima volta l’apposizione di una targa presso la Facoltà di Giurisprudenza in omaggio a Falcone e Borsellino. Con questa camminata silenziosa lungo il viale delle cosiddette “pietre di inciampo” che ricordano alcune delle vittime, abbiamo voluto, inoltre, ribadire che non tutta la comunità studentesca sposa quell’approccio distruttivo, proprio di certa sinistra, che ama manifestare compiendo atti vandalici e arrivando anche ad aggredire le forze dell’ordine. Legalità, giustizia, rispetto per l’avversario rimangono i principi essenziali sui quali basare l’agire politico, a partire dalle Università”.

Lo dichiarano in una nota la Sen. Cinzia Pellegrino e l’On. Gianluca Caramanna, a margine della “Passeggiata per la Legalità” svoltasi oggi a La Sapienza di Roma.

