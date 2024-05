(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI, SIGISMONDI E DELLA PORTA (FDI) : OGNI GIORNO SCUOTERE LE COSCIENZE, MAI ABBASSARE LA GUARDIA

“La strage di Capaci è una delle pagine più dolorose della storia della nostra Nazione, espressione della brutalità e disumanità mafiosa. Oggi, 32mo anniversario di quel tragico giorno, torniamo ad onorare la memoria di chi, come il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, è rimasto vittima della mafia. Ogni giorno, come oggi, noi tutti e in primis le istituzioni, abbiamo il dovere, soprattutto verso le nuove generazioni, di promuovere ogni azione utile che funga da monito a non abbassare la guardia, che scuota le coscienze e che spinga a rigettare con convinzione e sdegno la criminalità organizzata”.

E’ quanto affermano i senatori abruzzese e molisano di Fratelli d’Italia, componenti della commissione Antimafia, Etelwardo Sigismondi e Costanzo Della Porta.

