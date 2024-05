(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 22 maggio 2024 REDDITOMETRO: BERGAMINI, “BENE STOP A STRUMENTO OBSOLETO”

“Sul redditometro Forza Italia è sempre stata molto chiara: sì alla lotta all’evasione fiscale, no a strumenti invasivi che ledono la vita dei cittadini e la loro normalità, alimentando paura nei e diffidenza nei riguardi del Fisco e quindi dello Stato. Ci sono altre soluzioni virtuose e le troveremo in tempi rapidi, lavorando tutto insieme. A partire dal concordato preventivo biennale, che sollecita una collaborazione tra cittadini e Stato. Per questo, salutiamo con favore e soddisfazione la decisione della premier Meloni di bloccare uno strumento obsoleto che già in passato non aveva prodotto i risultati auspicati” Così in una nota la deputata Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma