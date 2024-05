(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 22 maggio 2024 Fisco: Damiani, “Forza Italia soddisfatta stop al Redditometro”

“La decisione del premier Meloni di sospendere il decreto ministeriale sul redditometro è di buonsenso nel solco di quanto sostenuto da Forza Italia, perché la lotta all’evasione fiscale non si fa entrando a gamba tesa nella vita dei cittadini. Forza Italia è da sempre in prima linea nel proporre strumenti di contrasto all’evasione fiscale, purché siano adeguati e veramente efficaci e non facciano passare ogni contribuente come un potenziale evasore da mettere sotto un asfissiante e invasivo controllo”. Così in una nota il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione bilancio a Palazzo Madama, Dario Damiani.

