Europee. Ferrante, FI al centro dell’Ue, con noi Italia tornerà protagonista

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

“In un quadro di tensione internazionale, l’Europa ha bisogno di stabilità ed autorevolezza. Il nostro obiettivo alle europee è quello di favorire l’alleanza tra popolari, liberali e conservatori per una maggioranza di centrodestra forte e credibile guidata dal Ppe. Forza Italia, come rappresentante nel nostro Paese della più grande famiglia politica europea, sarà al centro dell’Ue e potrà incidere concretamente sulle sue politiche”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, intervenendo ad un incontro organizzato a Nola dal sindaco di San Paolo Bel Sito, Raffaele Barone.

“Le elezioni europee sono uno snodo fondamentale per l’Europa che vogliamo costruire, ma – aggiunge – anche e soprattutto per il futuro dell’Italia. In questi anni burocrati e pseudo ambientalisti hanno imposto norme dannose per gli interessi del nostro Paese, come la direttiva sulle Case green che noi intendiamo modificare. Il ruolo di Forza Italia sarà quindi strategico per correggere la rotta dell’Ue e avviare una stagione di riforme, di sviluppo sociale ed economico, di misure a favore delle famiglie e delle imprese. Potremo mettere in cima all’agenda europea i nostri temi e ridare all’Italia un ruolo da protagonista in Europa. Siamo nelle istituzioni per fare la differenza, portando avanti proposte equilibrate e di buon senso, come facciamo alla guida del Paese e degli Enti locali. Per questo il nostro modello di buon governo riscuote tanto successo tra i sindaci: in tanti hanno aderito e stanno aderendo al nostro progetto politico perché riconoscono la nostra capacità di amministrare con pragmatismo ed equilibrio nell’interesse dei cittadini. L’appuntamento dell’8 e 9 giugno sarà allora fondamentale – ha concluso Ferrante – per portare in Europa e nelle amministrazioni locali le istanze dell’area moderata, civica e popolare”.

