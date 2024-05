‘Crescendo con un amico ‘a quattro zampe’. ‘Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo!’

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

CRESCENDO CON UN AMICO ‘A

QUATTRO ZAMPE’

L’importanza di un animale durante la

gravidanza e nella vita del bambino | Martedì

28 maggio alle 17.00 a Palazzo Mauri

Martedì 28 maggio alle ore 17.00 nella biblioteca comunale di Spoleto, a

Palazzo Mauri, si terrà l’incontro informativo ‘Crescendo con un amico ‘a quattro

zampe’. L’importanza di un animale durante la gravidanza e nella vita del

bambino’.

Tra gli argomenti trattati: un pet per la salute della gestante; come preparare un pet

all’arrivo del neonato; la scelta consapevole di far crescere un bambino con un animale

in famiglia; gli effetti benefici psico-motori di un amico a quattro zampe sul bambino e la

sua famiglia.

Dopo i saluti istituzionali, all’incontro interverranno Maurizio Silvestri, ginecologo

responsabile del Consultorio di Spoleto Valnerina (Un pet nei primi mille giorni), Chiara

Stocchi, educatore cinofilo, operatore pet-therapy psicomotoria, tecnico veterinario (Mi

FIDO di te. Come preparare FIDO all’arrivo del bambino e proseguire al meglio), Maria

Teresa Ferretti, dirigente veterinario Dipartimento prevenzione USL Umbria 2 (Animali

domestici: malattie e gravidanza), Anja Riccardi (La testimonianza di un legame

indissolubile), Angelo Marcucci, pediatra (L’importanza di un animale in età pediatrica).

L’appuntamento è parte del progetto ‘Dal Consultorio familiare alla Biblioteca:

Nascere e Crescere…Leggendo!’, realizzato dalla biblioteca comunale Carducci e

dal Consultorio familiare di Spoleto ed inserito nel Programma Nati per Leggere.

L’iniziativa si colloca inoltre all’interno de Il Maggio dei libri 2024.

Il Comune di Spoleto e il Distretto Sanitario di Spoleto USL Umbria 2 sono tra i

sottoscrittori del Patto locale per la lettura 2021-2024 della Zona Sociale n. 9 che