(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 21 maggio 2024 +++ RPT +++ Stragi ’93, Cantalamessa (Lega): basiti da indagine su generale Mori

Ripetizione con testo corretto alla terza riga

Roma, 21 mag. – “La notizia delle indagini a carico del generale Mori per le stragi del ’93 lascia basiti. Ci chiediamo se sia una giustizia giusta quella che porta, dopo trent’anni, la Procura di Firenze a recapitare un avviso di garanzia a un uomo di 85 anni che ha combattuto per una vita contro la mafia. È così che lo Stato ripaga chi lotta contro la criminalità? Siamo convinti che anche in questo caso il generale riuscirà a dimostrare non solo la sua totale innocenza ma anche il fatto che è stato un grande servitore dello Stato al quale tutti gli italiani devono dire grazie”.

Così il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in commissione Antimafia e responsabile del dipartimento.

