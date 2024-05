(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 21 maggio 2024 Lavoro. FI, Bene adozione testo base Cisl su partecipazione

“L’adozione, in Commissione Lavoro, della proposta di legge di iniziativa popolare della Cisl come testo base sulla partecipazione dei lavoratori è un atto importante per la rapida approvazione del provvedimento. Come Forza Italia ne abbiamo condiviso i principi e i contenuti, scegliendo per questo di ritirare la proposta che avevamo presentato insieme a Fratelli d’Italia e Noi Moderati. La partecipazione dei lavoratori è fondamentale e la sosteniamo per dare attuazione all’articolo 46 della Costituzione. Il nostro obiettivo è quello di favorire il diritto dei lavoratori di partecipare alle decisioni aziendali e agli utili delle imprese, rafforzando così anche la contrattazione collettiva”. Lo dichiarano il Presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, e la capogruppo in Commissione Lavoro alla Camera del partito azzurro, Chiara Tenerini.

