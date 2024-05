(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

*Sociale, M5S-LCR: “Su campi rom primo vero piano di superamento opera

della Giunta Raggi”*

*Roma, 17 maggio 2024* – “Quando parla di primo campo rom che verrà chiuso

il sindaco Gualtieri afferma cose inesatte.

Il suo non è il ‘primo’ Piano Rom, dal momento che il primo Piano di

Superamento fu varato dalla nostra Amministrazione – coerentemente con

quanto riportato nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 2011 e nella

conseguente Strategia Nazionale 2012-2020 – portando alla chiusura di 6

campi.

Risulta altresì infondata l’affermazione che l’Ufficio Rom da noi creato –

e inspiegabilmente chiuso dall’attuale Sindaco – considerasse i campi una

soluzione, dal momento che la sua ragion d’essere era proprio la creazione

di un unico centro cui facessero capo tutti i dipartimenti competenti per

il superamento degli stessi, ossia il contrario di quanto affermato da

Gualtieri.

Sarebbe più corretto affermare che la strategia Europea sia cambiata e che

la nuova Amministrazione abbia varato un nuovo piano rom che, tuttavia – ed

è bene precisarlo -, non è affatto il primo”.

Lo dichiarano, in una nota, i gruppi consiliari capitolini *M5S *e *Lista

Civica Virginia Raggi*.