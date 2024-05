RADICALI ITALIANI DIFFIDA LEGA PER MANIFESTO CONTRO COMUNITA’ ISLAMICA

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 “L’associazione Radicali Padova ha diffidato la Lega nella persona

giuridica del suo Committente responsabile per l’affissione di un manifesto

elettorale ritenuto profondamente lesivo non solo della comunità islamica,

ma anche della dignità della persona che attraverso l’immagine viene

colpita e dileggiata. Lo slogan che campeggia, ‘Cambiamo l’Europa prima che

lei cambi noi’ associato ad una donna dai lineamenti mediorientali, con

niqab nero, è un attacco diretto non alle comunità islamiche presenti sul

territorio, ma tutto ciò che in esso viene rappresentato quale stereotipo

del diverso.” Lo affermano il segretario di radicali Padova Vincenzo Vozza

e il segretario di Radicali Italiani Matteo Hallissey. “Noi radicali –

proseguono – facciamo della laicità dello Stato e della libertà individuale

il nostro riferimento politico, ma non a detrimento delle prospettive

socio-culturali e religiose altrui. La diffida presentata richiede la

rimozione dei manifesti. Su quei cartelli ora c’è una donna musulmana, nera

e col velo. Chi saranno i prossimi?”, concludono.

*Comunicazione Radicali Italiani*

*Francesco Rosati*

Firma – radicali.it