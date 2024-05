(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 Omofobia: Fontana, no a violenza e discriminazioni. Costituzione faro e guida

Roma, 17 mag – “Una società giusta è una società che si fonda sul rispetto, che ripudia le discriminazioni e che contrasta fermamente ogni forma di violenza. Ancora una volta la Costituzione, e in particolar modo l’articolo 3, è faro e guida, tutelando l’eguaglianza dei cittadini. Perseguire questi principi è dovere di tutti ed è fondamento del vivere civile”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata internazionale contro l’Omofobia, la Transfobia e la Bifobia.

– – –

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana