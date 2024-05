NOTA STAMPA – Modifiche alla viabilità per iniziative previste nel week-end.

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 Settore Mobilità e Trasporti

—————————————————-Ordinanza di modifica temporanea della viabilità

—————————————————-ORDINANZA DIRIGENZIALE N° OVTE-2024-646 DEL 15/05/2024

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “CORTEO MASCHERE ITALIANE” – 18 MAGGIO

2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

gli art. 6 e7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione

dei veicoli;

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.L.vo n.267 del

Vista la richiesta del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia, a seguito di istanza

dell’Associazione Maschere italiane, su istanza del Comitato Maschere Italiane, di rilascio

ordinanza viabilistica in relazione allo svolgimento della manifestazione in oggetto e

caratterizzata da un corteo, con partenza alle ore 15.45 del 18/05/2024 in Piazzale Santa

Croce e partenza alle ore 16:00, attraverso il seguente percorso: strada D’Azeglio, P.le

Corridoni, Ponte di Mezzo, strada Mazzini, Piazza Garibaldi, Strada Cavour, Piazza Duomo,

Strada al Duomo, Via Pisacane, P.le della Pace, Piazza Ghiaia; a seguire fine corteo con

ritorno in P.le della Pace, Strada Pisacane, Strada Cavour, Borgo del Parmigianino e Vicolo

delle Asse (Chiostro San Paolo);

Vista la Determinazione Dirigenziale N° DD-2024-1279 del 09/05/2024 emessa dal

Settore Settore Cultura e Turismo – S.O. Turismo avente oggetto: ” Concessione contributo,

vantaggi economici e Patrocinio a favore della manifestazione Maschere Italiane in

programma il 18 e 19 Maggio 2024 a Parma ed in Provincia. Impegno Di Spesa.”.

Considerato di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di consentire il regolare

svolgimento della manifestazione;

ORDINA

Il giorno 18/05/2024:

dalle ore 16:00 a cessate esigenze:

Istituzione del divieto di circolazione al transito del corteo lungo il seguente

tracciato:

Strada D’Azeglio;

Piazzale Corridoni;

Ponte di Mezzo;

Intersezione Viale Mariotti/Strada Mazzini;

Strada Mazzini;

Piazza Garibaldi

Strada Cavour

Strada al Duomo

Piazza Duomo

Strada al Duomo

Strada Pisacane

Piazzale della Pace

Borgo della Cavallerizza

Piazza Ghiaia

(Percorso di ritorno) dalle ore 19:00 a cessate esigenze:

Piazza Ghiaia

Piazzale della Pace

Strada Pisacane

Strada Cavour

Borgo del Parmigianino

Vicolo delle Asse

Istituzione del senso unico alternato nelle strade afferenti il tracciato.

Destituzione delle corsie preferenziali di strada D’Azeglio, Viale Toscanini, Viale

Mariotti e Strada Garibaldi e contestuale disattivazione del sistema elettronico di

rilevamento dei transiti.

L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna

comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla

cittadinanza.

Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

La Polizia Locale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non previste

nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto svolgimento

delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare.

 Tutta la segnaletica necessaria sarà portata sul posto a cura della società Gruppo Biesse Srl.

 Il Comando di Polizia Locale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza)

di autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza.

 Il Comando di Polizia Locale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la

segnaletica e della sua avvenuta rimozione al termine della manifestazione.

 Il Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.14 del C.d.S. è incaricato del

controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

 I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa

nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai

seguenti destinatari:

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E EDILIZIA, SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT, CORPO DI