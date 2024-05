(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

Medicina: al via le domande di inserimento in graduatoria 2024-2025 per ex quartini

Comunicazione del Mur che avvia percorso su riserva posti

Roma, 17 maggio 2024 – Avviato il percorso di attuazione della norma che prevede la riserva di posti per i cosiddetti ex quartini.

Con una comunicazione indirizzata a tutti gli studenti del quarto anno delle Scuole secondarie di secondo grado che hanno sostenuto la prova di ammissione TOLC per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria in lingua italiana per l’anno accademico 2023/2024, conseguendo un punteggio uguale o superiore al risultato ottenuto dall’ultimo candidato immatricolato per l’anno 2023-2024, si dà la possibilità di presentare domanda per l’inserimento nella graduatoria 2024/2025 senza la necessità di ripetere la prova.

Nell’avviso pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca si specifica che con un successivo decreto verranno definiti il numero di posti della riserva, le procedure di inserimento nelle graduatorie nazionali, la procedura per la scelta delle sedi.