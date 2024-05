(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 INFLAZIONE, AMBROGIO (FDI): IN ITALIA SOTTO CONTROLLO. INTERVENTI GOVERNO MELONI EFFICACI, ORA BCE TAGLI I TASSI E SPINGA LA CRESCITA.

“I dati diffusi da Eurostat, che vedono l’inflazione in Italia come la terza più bassa in Europa, certificano l’efficacia degli interventi messi in campo dal Governo Meloni per la difesa del potere d’acquisto degli italiani. Anche in questo caso abbiamo dimostrato di essere un punto di riferimento e non più un problema a livello europeo. Ora è necessario sostenere la crescita e favorire gli investimenti: ci aspettiamo che la Bce tagli i tassi e che lo faccia in tempi brevi. Ciò comporterebbe altresì un minor costo nella gestione del debito pubblico, liberando ingenti risorse: una sorta di extra-finanziaria in favore di famiglie e imprese. L’Italia sta affrontando meglio di altri questa particolare fase economica, piena di insidie e criticità: ai continui attacchi delle opposizioni rispondiamo con i numeri. C’è grande orgoglio e soddisfazione per il lavoro svolto fin qui”.

Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama.

