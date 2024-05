(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 Immigrazione, Calandrini (FdI): L’Italia guida l’Europa sul tema migranti

“Il Governo Italiano guida l’Europa anche sul tema dei migranti. Ben 14 Paesi, alcuni dei quali governati dalla sinistra, sono scesi in campo supportando la linea tracciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. I Governi di Sofia, Praga, Copenaghen, Tallinn, Atene, Nicosia, Riga, Vilnius, La Valletta, L’Aia, Vienna, Varsavia, Bucarest ed Helsinki hanno sottoscritto la lettera inviata alla Commissione Europea, sposando la linea del Governo Italiano, che ha proposto l’esame della potenziale cooperazione con i Paesi terzi. L’attuale gestione del sistema di asilo e migrazione dell’Unione Europea, con l’aumento degli arrivi irregolari, è insostenibile: servono partenariati completi, che garantiscano vantaggi reciproci e duraturi con i Paesi partner lungo le rotte migratorie, sul modello delle intese con la Turchia e la Tunisia e l’accordo Italia – Albania. Lo diciamo da tempo, la sinistra ci ha anche accusato per questo, ma adesso si scopre che queste preoccupazioni non sono soltanto nostre: riguardano ben 15 Paesi Europei, a prescindere dal colore dei rispettivi Governi. È l’ora di agire”.

Così, in una nota, il Senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, Presidente della 5a Commissione Bilancio.

