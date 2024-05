(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

Oggetto: Cinque mesi di attesa per una visita specialistica all'ospedale

di Salerno, la denuncia di Mario Polichetti (Uil Fpl): “Serve un piano

straordinario della Regione per cancellare questo scempio. La sanità

pubblica deve essere una garanzia per tutti”.*

Cinque mesi di attesa per una visita specialistica di Isteroscopia

all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Mario

Polichetti, sindacalista della Uil Fpl provinciale e primario del reparto

di Gravidanza a Rischio presso l’ospedale salernitano, lancia un grido

d’allarme sulle lunghe liste d’attesa e chiede interventi immediati per

garantire cure tempestive ai pazienti.

“Le lunghe liste d’attesa al Ruggi sono inaccettabili”, afferma Polichetti.

“I pazienti meritano rispetto e un accesso rapido alle cure necessarie. Non

è ammissibile che chi non può permettersi cure private debba aspettare così

a lungo per una visita fondamentale come l’Isteroscopia.”

Polichetti esprime profonda preoccupazione per la situazione attuale e

sottolinea la necessità di un intervento da parte delle autorità regionali.

“Chiedo alla Regione Campania di intervenire con un piano straordinario per

tagliare queste attese. La sanità pubblica deve essere una garanzia per

tutti, soprattutto per coloro che non hanno altre opzioni. È una questione

di equità e di diritto alla salute”.

Il sindacalista e primario invita la Regione Campania a prendere seriamente

in considerazione questo problema e a trovare soluzioni efficaci per

ridurre le liste d’attesa. “La nostra priorità deve essere assicurare che

tutti i cittadini abbiano accesso alle cure di cui hanno bisogno senza

dover sopportare tempi di attesa inaccettabili. È fondamentale agire ora

per migliorare la qualità del servizio sanitario pubblico e garantire il

diritto alla salute per tutti”.

