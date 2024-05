(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 Campania, Zinzi (Lega): “Grazie Piantedosi per commissariato a Marcianise, legalità e sicurezza priorità Governo”

Roma, 17 mag. – “Quella di oggi è una giornata molto importante per Marcianise e per la nostra terra. Un nuovo commissariato è un segnale concreto, con cui vogliamo riaffermare che la legalità e la sicurezza sul territorio sono in cima alle priorità di questo Governo. È un impegno che abbiamo già dimostrato di voler portare avanti in Campania, penso in particolare all’azione costante a Caivano. Oggi lo ribadiamo ancora una volta, per lanciare un messaggio chiaro: prima viene la sicurezza dei nostri cittadini, condizione imprescindibile per rilanciare il nostro territorio. Un ringraziamento sentito al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oggi a Caserta per la firma del protocollo per la realizzazione del nuovo commissariato, e al prefetto Giuseppe Castaldo per l’impegno costante sul territorio. Solo una terra sicura può crescere e affrontare le sfide del futuro”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.