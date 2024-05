(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

Oggetto: comunicato stampa

Sta per tornare la fortunata rassegna “Giallo nel verde”

a villa Arnò

con due autrici e un compositore di primo livello

Il via sabato 18 maggio, alle ore 17.30, con Chiara Moscardelli

ALBINEA (16 maggio 2024) – Una location suggestiva, un giardino fiabesco, due

autrici di primo livello, un compositore e scrittore di fama internazionale: ecco

gli ingredienti de “Il giallo nel verde”, la rassegna letteraria e musicale che si

svolgerà per il secondo anno tra i mesi di maggio e giugno nel giardino di Villa

Arnò ad Albinea.

Qui ha sede l’Associazione Arte in Orto, la cui mission è diffondere cultura e

bellezza legate principalmente al verde. Da anni Arte in Orto dedica gran parte

del suo tempo alla cura e all’assistenza delle persone fragili attraverso progetti

di Ortoterapia, legandosi anche ad altre associazioni del territorio.

Per sostenere questi importanti progetti sociali e per far conoscere le

meraviglie del giardino, Arte in Orto e la biblioteca comunale Pablo Neruda di

Albinea hanno ideato “Il giallo nel verde”, rassegna ambientata in una cornice

storica e naturale d’eccezione.

Dopo il grande successo dell’edizione precedente, che ha visto succedersi sul

“palco” di Villa Arnò, Barbara Perna, Alice Basso ed una cena con delitto, la

seconda edizione de “Il giallo nel verde” sta scaldando i motori.

Si partirà sabato 18 maggio alle 17.30 con Chiara Moscardelli.

Romana, vive e lavora a Milano. Volevo essere una gatta morta (2011), suo

romanzo d’esordio, ha avuto un tale successo da diventare in breve un libro di

culto. Sempre per Giunti ha pubblicato: Teresa Papavero e la maledizione di

Strangolagalli (2018), Teresa Papavero e lo scheletro nell’intercapedine (2020).

Nel 2023 è uscito Teresa Papavero e i fantasmi del passato.

Moscardelli parlerà di come coniugare noir e risata: operazione difficile, ma non

per lei.

