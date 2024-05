(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Specie aliene invasive: Bizzotto (Lega), settore agricolo e ittico fortemente penalizzati, serve strategia di contenimento e eradicazione

Roma, 16 mag – “Le specie aliene invasive come il granchio blu e la cimice asiatica hanno pesantemente impattato e penalizzato il settore agricolo e ittico italiano. L’intervento di questo governo per contrastare l’emergenza del granchio blu è stato positivo, come era quanto mai necessario l’ulteriore finanziamento di 12 milioni di euro previsti nel Dl Agricoltura a sostegno dei nostri pescatori. Bene quindi la risposta del ministero dell’Agricoltura alla mia interrogazione perché ribadisce la volontà di questo Esecutivo di mettere in campo tutte le azioni possibili per il contenimento e l’eradicazione del fenomeno. Ho chiesto inoltre al governo di intensificare i controlli nelle frontiere, negli aeroporti e nei porti italiani per fermare l’arrivo di altri animali o piante che hanno conseguenze devastanti sulla nostra biodiversità. Sono frequenti, purtroppo, fatti di cronaca che denunciano l’arrivo di queste specie aliene: qualche mese fa, per esempio, sono stati sequestrati ben 150 chili di granchi ancora vivi all’aeroporto di Malpensa, nascosti nei bagagli di persone arrivate dalla Cina. Tra i fattori che favoriscono l’introduzione e la proliferazione di specie aliene nei sistemi agricoli c’è, infatti, la globalizzazione degli scambi, il cui contrasto rappresenta il primo efficace strumento per prevenire i danni causati dagli organismi nocivi. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia”.

Lo dichiara la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo Lega a Palazzo Madama e componente della commissione Agricoltura, prima firmataria dell’interrogazione a cui ha risposto il sottosegretario La Pietra.

__________

Ufficio stampa Lega Senato