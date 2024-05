(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 *Pisa, Bergamini (FI): “Solidarietà a Studenti per la Libertà aggrediti e minacciati. Ci aspettiamo condanna Rettore”*

Firenze, 16 maggio – “Esprimiamo vicinanza e solidarietà agli Studenti per la Libertà di Pisa, che ieri pomeriggio, ai giardini di Antichistica, Storia e Filosofia, sono stati aggrediti e minacciati da gruppi studenteschi che da giorni sono accampati nei giardini per protestare contro la situazione in Palestina. Non è certo attaccando chi la pensa diversamente che può progredire il dialogo”. Lo ha detto il vicesegretario nazionale di Forza Italia, on. Deborah Bergamini, conversando con i giornalisti a margine dell’incontro del ministro Antonio Tajani con le categorie economiche, a Firenze.

“Gli studenti per la Libertà si erano recati pacificamente sul posto per leggere un comunicato di dissenso rispetto alle occupazioni illegali in atto – sottolinea l’on. Bergamini – quando sono stati attaccati fisicamente e verbalmente. Siamo stanchi di questi intolleranti che non sopportano un pensiero diverso dal loro. Ci aspettiamo una ferma condanna da parte del rettore”.

