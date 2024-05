(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Pisa, aggressione a Studenti per le Libertà. Mazzetti (FI): “Inaccettabile, Università punisca colpevoli”

Roma, 16 mag. – “La mia solidarietà agli studenti di ‘Studenti per le Libertà’ dell’Università di Pisa vittime ieri di un’aggressione da parte dei soliti soggetti nullafacenti e sfaccendati che agiscono al di fuori della legge apparentemente indisturbati. È inaccettabile che ancora chi manifesta idee diverse da quelle più comode e allineate sia ancora vittima di queste violenze. Auspico che l’Università intervenga per punire i colpevoli e tutelare la libertà di pensiero e di espressione”. Lo scrive in una nota Erica Mazzetti, Deputata toscana di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma