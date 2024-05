(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Ostia: Murelli (Lega), Pd e Onorato al capolinea, smentiti perfino da Repubblica

Roma, 16 mag – “Il Pd e l’assessore capitolino Alessandro Onorato sono davvero al capolinea: smentiti perfino dal quotidiano – non proprio di destra – la Repubblica. Smontate completamente le loro fantasiose accuse rivolte al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di non essere stato in grado di tutelare la maestra aggredita dagli Spada e quindi costretta a chiedere il trasferimento in una scuola in Abruzzo. La realtà, ovviamente, è diversa e viene raccontata proprio dal ‘loro’ giornale: non vi è nessun collegamento con i fatti di Ostia, semplicemente la domanda fu fatta dall’insegnante molto prima dell’aggressione e sta seguendo il suo decorso normale. Con buona pace della sinistra”.

Così la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali.