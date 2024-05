(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 *FORTI, FOTI (FDI): ALTRA VITTORIA GOVERNO MELONI DOPO ANNI DI ANNUNCI

RIMASTI TALI*

“Apprendiamo con grande soddisfazione che Chico Forti non è più detenuto

nel carcere di Miami, ma è ora sotto la custodia dell’Agenzia statunitense

per l’immigrazione in attesa del suo trasferimento in Italia. Dopo anni di

annunci rimasti solo tali, finalmente possiamo salutare un’altra vittoria

del governo Meloni che ha seguito la vicenda sin dal suo insediamento.

Rinnoviamo il nostro ringraziamento a tutte le istituzioni italiane e

statunitensi coinvolte nel caso. Il nostro pensiero felice è rivolto non

solo ai familiari e agli amici di Chico, ma a tutti coloro che hanno

sostenuto la sua causa con determinazione e impegno”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Tommaso Foti.

Roma, 16 maggio 2024

________________

*Luca Cirimbilla*

*Ufficio stampa Fratelli d’ItaliaGruppo Camera dei