(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Elezioni. Ronzulli (Fi): Per Forza Italia 10 per cento obiettivo minimo

“Per Forza Italia, la doppia cifra è l’obiettivo minimo alle elezioni europee. Il Presidente Berlusconi diceva sempre che per prendere otto devi puntare al dieci. Io credo invece che in questo caso arriveremo al dieci”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, parlando con i giornalisti a margine dell’incontro con i giovani dell’associazione no profit “Forma Mentis” di Salerno.

“In occasione delle elezioni europee – ha proseguito – abbiamo il dovere di raccontare quello che abbiamo fatto in questi quasi due anni di governo. Credo che per noi parlino i risultati, che sono fatti di numeri e non possono essere interpretati. Ci sono le agenze di rating che hanno promosso il nostro Paese, siamo riusciti ad abbassare le tasse, siamo stati vicini alle famiglie, soprattutto dopo la crisi del covid e delle guerre alle porte. Direi che i risultati di questo governo sono sotto gli occhi di tutti e abbiamo anche il dovere, utilizzando ovviamente la campagna elettorale, di andare a raccontare quello che abbiamo fatto, non soltanto al Sud, ma in tutta la nostra bellissima penisola”, ha concluso.