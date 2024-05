(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Clima. Bonelli (AVS): governo e media negazionisti, sono fabbricatori di

fake news sulla pelle degli italiani

“Il nord Italia è in ginocchio. Ponti che crollano, fiumi che esondano, una

catastrofe annunciata che sta mettendo a dura prova le comunità locali. E

cosa fa il governo? Continua a fare la guerra alla transizione ecologica,

insieme a certa stampa, cercando di strumentalizzare questa grave

situazione per attaccare gli ambientalisti, vergognoso. Il loro modus

operandi è evidente: vogliono disinformare sulla questione ambientale e

conversione ecologica. Lo fanno perché difendono interessi di inquinatori e

petrolieri. Sono ladri di futuro: secondo una ricerca pubblicata su Nature

entro il 2050 in Italia il reddito medio dei cittadini si ridurrà del 15%,

entro il 2050, a causa della crisi del clima. Una crisi che già oggi costa

38.000 miliardi di dollari a livello globale”.

Così in una nota il deputato di AVS Angelo Bonelli, che prosegue:

“Questo governo, insieme ad alcuni media compiacenti, non solo nega

l’evidenza scientifica del cambiamento climatico, ma addirittura

strumentalizza questa tragedia per attaccare coloro che si battono per la

transizione ecologica. Come se fosse normale alternare mesi di siccità con

piogge torrenziali che mettono a repentaglio la vita di migliaia di

persone. Sono fabbricatori di fake news e imprenditori della paura. Mentre

in Sicilia è stato dichiarato lo stato di emergenza per la siccità, gli

animali non hanno più erba dove pascolare, il Nord affronta alluvioni

catastrofiche. L’Italia è diventata un vero e proprio hotspot climatico, e

chi lo nega e non fa nulla per invertire la rotta è responsabile e dovrebbe

vergognarsi”.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75