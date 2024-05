(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 SANITA’, DOMANI, GIOVEDI’ 16 MAGGIO EVENTO ‘ENDOMETRIOSI. CONOSCERLA PER AFFRONTARLA’

Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari – Via di Campo Marzio, 78, ore 15

Giovedì 16 maggio alle ore 15 nella Nuova Aula dei gruppi Parlamentari in via di Campo Marzio 78 si svolge l’evento “Endometriosi. Conoscerla per affrontarla” organizzato dall’associazione Donne in Europa in collaborazione con il gruppo di Forza Italia alla Camera. Al centro dell’evento la patologia dell’endometriosi, che colpisce tre milioni di donne in Italia, e le iniziative in ambito nazionale e locale di sostegno alle pazienti.

Intervengono:

– On. Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

– ⁠On. Paolo Barelli, Capogruppo Forza Italia Camera dei deputati;

– ⁠Sen. Maurizio Gasparri, Capogruppo Forza Italia Senato; • On. Patrizia Marrocco, Deputato;

– ⁠On. Luisa Regimenti, Assessore Regione Lazio;

– ⁠On. Angelo Tripodi, Consigliere regionale Lazio;

– ⁠On. Roberta Della Casa, Consigliere regionale Lazio;

– ⁠On. Cosmo Mitrano, Consigliere regionale Lazio;

– ⁠Prof. Pietro Giulio Signorile, Presidente Fondazione Italiana Endometriosi;

– ⁠Dott.ssa Annamaria Merola, Ginecologa Policlinico Gemelli; •

– ⁠Dott.ssa Stefania Arcello, Dirigente Asl RM4;

– ⁠Dott.ssa Anna Crea, Psicologa clinica;

– ⁠Prof. Massimo Ciccozzi, responsabile Dipartimento Epidemiologia molecolare Università Campus Biomedico.

Modera la Dott.ssa Sara Giulia Calderone, Head of People Management and Industrial Relations Università Cattolica del Sacro Cuore.

