(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*Roma, Quattromani-Battisti (M5S)-Bevilacqua (Gruppo Misto): “Con Piazza

Califano la musica è realtà!”*

Roma, 15 maggio 2024 – “Ieri Piazza Franco Califano è diventata realtà.

Prende così concretezza una proposta decennale del comitato di quartiere

che, per anni, si è battuto in difesa della Piazza e che, tramite il

MoVimento 5 Stelle e il Consigliere Bevilacqua, ha scritto l’atto poi

ripreso dal Campidoglio con il lavoro della commissione toponomastica.

Un’iniziativa molto sentita dalla gente, come dimostra la piazza gremita di

persone giunte ad omaggiare il cantautore e paroliere romano alla cui

memoria sarebbe giusto e doveroso dedicare altre occasioni di festa e di

socializzazione tra i tantissimi fan del Califfo.

A tal proposito ci saranno molte novità e tanti aggiornamenti che

condivideremo – come siamo soliti fare – con la cittadinanza e con il

territorio e quello di ieri è stato solo un piccolo assaggio di ciò che

sarà Piazza Califano.

Ringraziamo tutti i cittadini intervenuti, la fondazione Califano e il suo

Presidente Antonello Mazzeo, il maestro Alberto Laurenti, Maurizio Mattioli

e il DJ Luca Cucchetti che hanno reso questa prima indimenticabile.