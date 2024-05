(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

RADIO ZETA È LA RADIO UFFICIALE DEL

MI AMI FESTIVAL 2024

Musica Importante a Milano

IDROSCALO DI MILANO

24-25-26 MAGGIO

Concerto di apertura: giovedì 23 maggio

CARLO PASTORE A RADIO ZETA: “QUESTA EDIZIONE DEL MI AMI È IL RISULTATO DEL DESIDERIO FORTISSIMO DI VOLER COSTRUIRE QUALCOSA DI IMPORTANTE, DI UN TEAM DI PERSONE APPASSIONATE E DELLA BRAVURA DI INTERCETTARE ARTISTI CHE POI HANNO FATTO LA STORIA DELLA MUSICA ITALIANA”

RADIO ZETA REGALA AI SUOI ASCOLTATORI LA POSSIBILITÀ DI ASSISTERE AL FESTIVAL

PER PARTECIPARE BASTA ANDARE SU RTL 102.5 PLAY:

https://play.rtl.it/contest/mi-ami-festival-2024/

Carlo Pastore è stato ospite di Radio Zeta in compagnia di Nicolò Giustini e Simone Palmieri. Durante “Collettivo Zeta”, il direttore artistico del MI AMI Festival, ha raccontato in diretta in radiovisione la diciottesima edizione del ‘Festival della Musica Bella e dei baci’, che si terrà all’Idroscalo di Milano, dal 24 al 26 maggio (concerto di apertura: giovedì 23 maggio). Radio Zeta è la radio ufficiale del MI AMI 2024.

Quest’anno il MI AMI Festival spegne le sue prime 18 candeline con tre giorni (più uno) di festa assoluta dove ascoltare il meglio della musica italiana e straordinarie incursioni dal panorama internazionale. Ospite di Radio Zeta, Carlo Pastore ha raccontato: «Questa è la 18ª edizione del MI AMI, la nostra festa da maggiorenni. Sarebbero vent’anni, ma abbiamo dovuto saltare due edizioni per via del Covid. È il risultato del desiderio fortissimo di voler costruire qualcosa di importante, di un team di persone appassionate e della bravura di intercettare artisti che poi hanno fatto la storia della musica italiana. Quello che c’è oggi nella musica italiana è in buona parte passato attraverso il MI AMI».

L’opening act del MI AMI Festival, giovedì 23 maggio, sarà al Carroponte di Sesto San Giovanni e vedrà per la prima volta sul palco del MI AMI la band che ne ha ispirato il nome, i CCCP – Fedeli alla Linea. «Aprire questa edizione con i CCCP vuol dire aver in qualche modo compiuto un processo come festival. Siamo partiti da zero, solo col trasporto della passione, e riuscire oggi ad ospitare sui nostri palchi una delle band più importai della storia della musica italiana è un grande traguardo».

La line up delle tre giornate del festival è più che mai una fotografia della musica contemporanea italiana, e non solo, guardando al passato così come al futuro. Tra gli artisti che si esibiranno sui 5 palchi del MI AMI Festival ci sarà l’Italia vista da fuori con Phoenix, Erlend Øye e Bar Italia; la miglior scuola cantautorale con Colapesce Dimartino, Tropico, Venerus, Marco Castello e Lucio Corsi; le sperimentazioni di Daniela Pes, il rock dei Ministri; le presentazioni live dei nuovi dischi di Willie Peyote, Ex Otago, Selton e Ditonellapiaga; i migliori newcomer urban: Ele A, Diss Gacha, Centomilacarie, Alda e Tony Boy; la prima volta con band di Bello Figo e okgiorgio; il debutto del musical di Auroro Borealo; i tre concerti per i trent’anni dei Tre Allegri Ragazzi Morti; la reunion dei Sxrrxwland, il primo grande concerto di Coca Puma; un intero palco da ballare curato con i Thru Collected e Ceri Wax; l’unica data estiva dei Tamango; e tante altri artisti e sorprese!

Radio Zeta regala i biglietti per assistere al MI AMI Festival il 24, 25 e 26 maggio. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori potranno ricevere grandi sorprese.

Ulteriori informazioni su MI AMI Festival qui: https://www.miamifestival.it/2024/come-arrivare.php

