Info viabilità: Alto Reno terme, chiusura della strada provinciale SP 632 “Traversa di Pracchia”

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 comunicato stampa | Bologna, 15 maggio 2024

Alto Reno terme, chiusura della strada provinciale SP 632 “Traversa di Pracchia”

Lungo la strada provinciale SP 632 “Traversa di Pracchia”, nel territorio del comune di Alto Reno Terme, per un pronto intervento per il ripristino delle rete idrica, chiusura al transito in entrambe le direzioni al km 1+050 dalle 7 di giovedì 16 maggio alle 20 di venerdì 17 maggio .

Il traffico in entrambi i sensi di marcia sarà deviato su viabilità alternativa mediante segnaletica sul posto e di preavviso da posizionare in corrispondenza delle intersezioni:

• SS 64 “Porrettana” c/o Rotonda di Sasso Marconi,

• Vergato – intersezione SS64 / SP24,

• Rotatoria di Silla – SS64/Via Kennedy,

• Rotatoria Ponte della Venturina, SS64/SP632 “Traversa di Pracchia

• Pistoia uscita da Capostrada

• SS 66 imbocco da Pistoia verso Ponte Petri/Pracchia – Ponte Petri

—————————————————-

Ufficio Stampa e Comunicazione

Città metropolitana di Bologna

via Zamboni, 13 – 40126 Bologna

[ http://www.cittametropolitana.bo.it/ | http://www.cittametropolitana.bo.it ] | [ http://www.cittametropolitana.bo.it/ ] [ http://www.bolognametropolitana.it/ | http://www.bolognametropolitana.it ]