(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 GIUSTIZIA: PITTALIS (FI), “MAGGIORANZA COMPATTA HA RESPINTO TENTATIVO DI RIPRISTINARE REATO ABUSO D’UFFICIO”

“La maggioranza compatta ha respinto il tentativo di ripristinare il reato di abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite, bocciando l’emendamento presentato dai 5 stelle che prevedeva la soppressione delle norme sull’abolizione di tale reato. Questa è un’ottima notizia perché quel reato ha prodotto inchieste concluse per il 93% con assoluzioni, proscioglimenti e archiviazioni, a fronte di processi lunghi e costosi, danni di immagine irreparabili ad esempio ai sindaci, mai risarciti o riabilitati neanche dopo l’assoluzione. Nel 93% dei casi, dunque, chi è stato coinvolto ha visto un provvedimento di estraneità rispetto ai fatti. Tale reato non aveva alcun rispetto per chi veniva indagato soprattutto in un Paese come il nostro dove un processo pendente spesso viene fatto passare come una condanna definitiva. È una battaglia storica di Forza Italia ed è grande notizia il fatto che non si incapperà più in questo tipo di fattispecie che ha creato solo enormi danni alle persone coinvolte e al Paese”. Così in una nota l’On. Pietro Pittalis deputato di Forza Italia, vicepresidente della Commissione Giustizia e deputato di Forza Italia e segretario nazionale del partito azzurro in Sardegna.

