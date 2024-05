(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

FITTO A BORRELLI: INTERVENTO SEGNALATO MAI DEFINANZIATO. ACCERTARE INFORMAZIONI PRIMA DI LANCIARE ACCUSE

“Vada a dire quello che ha detto, e ripetuto adesso in Parlamento, ai cittadini di Afragola dove non è stata prevista la realizzazione della bretella che deve collegare la stazione della TAV con Napoli, che è stata eliminata, l’avete levata, oppure lo andiamo a dire alle vele di Scampia, alle periferie che sono abbandonate, avete levato i progetti delle periferie’.

“Queste sono le parole con cui l’On. Borrelli (AVS) è intervenuto in replica durante il Question Time di oggi alla Camera dei deputati”, ricorda il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

“In relazione agli interventi relativi alla bretella stradale di collegamento tra la stazione AV di Afragola e Napoli” prosegue, “che riferisce al PUI 20 della Città Metropolitana di Napoli-Un nuovo sistema per lo sport e l’inclusione sociale per l’aerea interna Vesuvio-Nolana – Sistema integrato di mobilità sostenibile e a quelli del Piano Urbano n. 16 “Restart Scampia – un nuovo ecoquartiere nell’area dell’ex lotto M” dal valore di 70 milioni di euro, il Governo con il Decreto legge PNRR ha assicurato l’integrale copertura finanziaria”, spiega il Ministro.

“Come è noto, infatti, i Piani Urbani Integrati su tutto il territorio nazionale, in fase di revisione complessiva del PNRR a causa di ritardi registrati nella fase di avvio sono stati in parte spostati dal PNRR d’intesa con la Commissione europea”.