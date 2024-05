(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 Europee: De Romanis (FI) “Forza Italia Giovani a sostegno candidatura Tajani”

“Forza Italia Giovani è da ben 20 anni l’organizzazione italiana di maggior riferimento per il movimento giovanile del Partito Popolare Europeo, a queste elezioni Forza Italia ha peraltro candidato la più giovane europarlamentare uscente e oggi, a Roma, 500 giovani si sono riuniti per sostenere la candidatura, simbolica ma in realtà sostanziosa, di Antonio Tajani. Questo significa che Forza Italia non rimane ancorata solo al glorioso passato del Presidente Berlusconi, non solo al presente con la nuova guida di Tajani, ma guarda soprattutto al futuro con i tanti ragazzi e ragazze presenti e attivi, nelle piazze e sui social, negli organi universitari e nelle amministrazioni locali”. Lo dichiara Carlo De Romanis, responsabile Affari europei di Forza Italia a Roma ed ex Segretario giovanile del Partito Popolare Europeo.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma