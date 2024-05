(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 AGORA’ (RAI3)/Procaccini (FdI): Toti – Bisogna aspettare un primo vaglio

che è quello del Tribunale del Riesame

“La mia sensazione è che bisogna aspettare un primo vaglio che è quello del

Tribunale del Riesame. Solitamente il Tribunale del Riesame già entra nel

merito e secondo me quello sarà il primo crocevia per capire se questa

inchiesta sta in piedi o no, o meglio se sta in piedi relativamente al

Governatore Toti”. Queste le parole dell’on. Nicola Procaccini,

europarlamentare di Fratelli d’Italia, ad Agorà Rai Tre, condotto da

Roberto Inciocchi.

Redazione Agorà – Raitre

Largo Villy de Luca, 4

00188 Roma

http://www.raiplay.it/programmi/agora/