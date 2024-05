(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

mar 14 maggio 2024

Venerdì il Giro d’Italia attraversa il territorio metropolitano

Da venerdì a domenica il Gran Premio di Formula Uno a Imola

Le modifiche alla circolazione sulle strade provinciali

Nel primo pomeriggio di venerdì 17 maggio la 107° edizione del Giro d’Italia, in occasione della tredicesima tappa “Riccione-Cento”, attraverserà vari comuni dell’area metropolitana di Bologna, passando per Imola, Medicina, Molinella, Baricella, Malalbergo, Bentivoglio, San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Castello d’Argile e Pieve di Cento .

Indicativamente dalle 14 alle 17 sarà vietato il transito e l’attraversamento del percorso tranne che ai mezzi di soccorso; sono prevedibili ripercussioni sul traffico anche nei dintorni.

Le strade provinciali interessate sono:

* SP253 “San Vitale” da confine Provincia di Ravenna a SP610 “Selice”

* SP610 “Selice” da SP253 “San Vitale” a confine Provincia di Ravenna

* SP80 “Cardinala” tutta (da confine Provincia di Ravenna a Spazzate Sassatelli)

* SP50 “S. Antonio” tutta (da Spazzate Sassatelli a S. Antonio di Quderna)

* SP29 “Medicina-S.Antonio di Quaderna” da S. Antonio di Quaderna a Molinella

* SP5 “S. Donato” da Molinella a Baricella

* SP47 “Baricella-Altedo” tutta

* SP20 “S. Pietro in Casale-SS 64” tutta (da Altedo a San Pietro in Casale)

* SP4 “Galliera” solo tangenziale di San Pietro in Casale

* SP11 “S. Benedetto” tutta (da San Pietro in Casale a Pieve di Cento)

* SP42 “Centese” da Pieve di Cento a confine Provincia di Ferrara

Inoltre da venerdì 17 a domenica 19 maggio si terrà a Imola il Gran Premio dell’Emilia-Romagna di Formula Uno. Le limitazioni sulle strade provinciali, come gli anni precedenti, saranno relative all’istituzione di sensi unici temporanei sulla SP54 “Lughese” nel tratto tra Imola e l’autostrada A14.

