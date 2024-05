Scuola per Genitori. A Spoleto arriva il giornalista e docente Alex Corlazzoli

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 Ufficio stampa

#INSIEME SCUOLA PER GENITORI. A SPOLETO

ARRIVA ALEX CORLAZZOLI

L’incontro con il docente e giornalista si terrà venerdì 17 maggio, ore

17.00 al Cinema Sala Frau

Nuovo incontro per “#INSIEME Scuola per genitori”. Il convegno conclusivo di questo

ciclo di appuntamenti che si sono tenuti nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 sarà

con Alex Corlazzoli, scrittore, docente e giornalista de Il Fatto Quotidiano, fondatore del

giornale UOMINI LIBERI e autore di diversi successi in ambito pedagogico come “Tutti in

Classe” e “#lacattivascuola. Un’inchiesta senza peli sulla lingua”.

L’evento dal titolo “Chi sono i grandi? Vocazione o mestiere da imparare”,

organizzato dal Comune di Spoleto insieme alla Cooperativa Il Cerchio, è in programma

venerdì 17 maggio alle ore 17.00 al Cinema Sala Frau (vicolo San Filippo, 16).

Sarà un’occasione di riflessione e condivisione in cui l’autore, originario di Crema,

condividerà le sue esperienze e riflessioni sulla genitorialità e sull’importanza della

buona comunicazione con ragazzi nelle fasi dell’adolescenza e della pre-adolescenza.

Date le tematiche e l’importanza degli argomenti, la partecipazione è consigliata a

genitori di ragazzi in età adolescenziale e pre-adolescenziale e ai docenti di ogni scuola

di ordine e grado.

L’iniziativa si configura quale atto conclusivo del ciclo di incontri #INSIEME Scuola per

Genitori, evento del Comune di Spoleto gestito dalla Cooperativa Il Cerchio.

Spoleto, martedì 14 maggio 2024