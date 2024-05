(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 *GIORNALISTI, MONTARULI (FDI): DA VERINI IL CLASSICO AUTOGOL*

“Il senatore del Pd Verini ha compiuto il più classico degli autogol. La

solidarietà al giornalista Pasquale Napolitano espressa dal senatore dem ha

finito per smascherare l’ipocrisia di una sinistra che prova a cavalcare

una delle tante ingiustizie a cui negli ultimi anni non ha posto rimedio.

Le sue dichiarazioni, infatti, hanno confermato quanto Fratelli d’Italia

sta provando a regolamentare e a migliorare: non è lontanamente pensabile

una condanna a otto mesi di carcere con una sanzione di 6.500 euro di multa

per aver descritto un fatto di cronaca. E questi provvedimenti sono

arrivati con un sistema presente ben prima dell’arrivo del governo Meloni,

tenuti in piedi da una sinistra che quando ha governato non ha mosso un

dito. È proprio su casi come questo che Fratelli d’Italia vuole

intervenire, per garantire ai cronisti come Pasquale Napolitano, di non

finire in galera per aver raccontato uno dei tanti episodi di malagiustizia

che avvengono in Italia. Ancora una volta la sinistra, nel goffo tentativo

di spazzare la palla in tribuna, finisce per scaraventarla nella propria

porta, realizzando una clamorosa autorete”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Augusta Montaruli.

Roma, 14 maggio 2024