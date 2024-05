(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 Europee: Capitano Ultimo a Prato, Mazzetti (FI): “Da PD polemica inutile, bene seminare cultura legalità”

“Trovo la polemica scatenata dal PD contro la partecipazione del Capitano Ultimo, al netto della sua candidatura, a Prato, all’Istituto Tullio Buzzi, eccellenza del nostro territorio, totalmente incomprensibile. Sono convinta che si debba seminare la cultura della legalità fin da giovani e che occasioni come quella siano indispensabili per i giovani. Lo conferma l’alta partecipazione e il coinvolgimento degli studenti. Spero che il Capitano Ultimo torni presto nella nostra città”. Lo afferma in una nota l’On. Erica Mazzetti, Deputata pratese di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma