(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

*ELEZIONI: NPSI, SEGRETERIA NAZIONALE CONFERMA SOSTEGNO A GIORGIA MELONI*

“Si è riunita oggi a Roma la segreteria nazionale dei Liberali e

Riformisti-Nuovo Psi, coordinata dal presidente Stefano Caldoro e dal

segretario Lucio Barani, per predisporre il programma delle iniziative a

sostegno delle liste in vista delle prossime elezioni comunali, a partire

da quella presentata al comune di Bari, capoluogo di regione. Per quanto

riguarda l’impegno per l’europee, si esprime rammarico per la mancata

presenza delle candidature proposte, ma allo stesso tempo si conferma la

scelta di campo a sostegno del presidente del Consiglio e capo della

coalizione di centrodestra Giorgia Meloni”. Lo rende noto l’ufficio stampa

del Nuovo Psi.

*Ufficio stampa Npsi*

Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono riservate ai

sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n.679/2016 e del D. Lgs.

n.196/2003 e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o

all’ente a cui sono indirizzate e possono contenere informazioni

confidenziali, e non diffondibili ai sensi di legge. La diffusione,

distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi

soggetto diverso dal destinatario o da quest’ultimo autorizzato è proibita.