(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 DL SUPERBONUS: RUSSO (FI), NON CI SARANNO NUOVE TASSE, RINVIO SUGAR E

PLASTIC TAX SUCCESSO FI

“Non ci sarà nessuna tassa sulle bevande zuccherate, la ‘sugar tax’, che

colpirebbe famiglie e consumatori. Abbiamo rinviato la ‘plastic tax’, che

non è una misura in favore dell’ambiente ma rischia di bruciare migliaia di

posti di lavoro e danneggiare un comparto produttivo che è una eccellenza

in Europa. Forza Italia tiene fede agli impegni presi: la pressione fiscale

deve scendere e non certo salire”. Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di

Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera dei Deputati,

su Threads.