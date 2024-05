(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 Sugar tax: Nevi, grazie a FI

Dl Superbonus: Nevi, grazie a FI evitata sugar tax. Su Superbonus ridotta retroattività

“Grazie alla azione di FI abbiamo ancora una volta evitato la sugar tax per le imprese agroalimentari italiane che non meritavano di essere abbandonate proprio dal centrodestra, dopo che hanno subito la tassa dalla sinistra. Per ciò che attiene il super bonus abbiamo ridotto molto la retroattività della norma rispetto alle prime dichiarazioni di Giorgetti. Rimane il rammarico per il fatto che non siamo stati ascoltati per ciò che attiene la retroattività seppure limitata che è stata introdotta e che non condividiamo. Per questi motivi ci siamo astenuti rimanendo coerenti rispetto a quello che abbiamo sempre sostenuto”.

Lo scrive in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vice capogruppo vicario dei deputati azzurri.

