(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 Dl Superbonus : Mazzetti, FI ha fatto battaglia giusta e coerente, testo migliorato

“Forza Italia ha fatto una battaglia giusta e coerente con gli impegni presi con imprenditori e cittadini e abbiamo ottenuto importanti migliorie rispetto al testo originale. Stiamo cercando di tenere insieme due obiettivi, la salvaguardia dei conti pubblici e la salvaguardia di chi ha investito correttamente. Bene che ci sia stato un confronto, anche serrato, perché il bene dei cittadini lo richiede. D’altronde, se si fossero confrontati come abbiamo fatto noi anche i nostri predecessori non saremmo in queste condizioni. Detto questo, trovo la retroattività, seppur riformulata rispetto all’originale, un errore”.

Così la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma